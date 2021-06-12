Нацполиция нашла двухлетнюю Ольгу Шевчук из села Воеводское Первомайского района. Отмечается, что девочку зовут Ольга, а Лена это ее старшая сестра. Девочка жива и невредима

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Как добавил начальник ГУ Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет девочка была напугана и замерзла.

— Ее нашли несколько километров от села в поле, — отметил Сергей Шайхет.

Напомним, в ночь, с 11 на 12 июня гарнизон николаевской полиции был поднят по тревоге для поисков пропавшей двухлетней Ольги Шевчук из села Воеводское Первомайского района.

В село были направлены правоохранители из отделов и отделений, оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и волонтеры. В поисках девочки также участвовали около полусотни неравнодушных местных жителей.