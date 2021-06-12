С ночи 11 на 12 июня гарнизон николаевской полиции был поднят по тревоге для поисков пропавшей двухлетней Лены Шевчук из села Воеводское Первомайского района.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что в село были наплавлены правоохранители из отделов и отделений, оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и волонтеры.

В поисках также участвуют около полусотни неравнодушных местных жителей.

— Просьба ко всем — присоединиться к поискам, любую полезную информацию сообщать срочно на 102, — призвали в полиции.

Как сообщалось, вчера, 11 июня, в селе Воеводское Первомайского района Николаевской области пропала двухлетняя девочка Лена Шевчук. Последний раз ее видели во дворе дома, где она играла.