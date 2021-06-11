В селе Воеводское Первомайского района Николаевской области пропала двухлетняя девочка Лена Шевчук. Последний раз ее видели во дворе дома, где она играла.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Николаевской области.

Девочка была одета в зеленую кофту, штаны темно-красного цвета, розовые тканевые тапочки.

Приметы ребенка: волосы светлые вьющиеся.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение девочки или предоставить другую полезную информацию — срочно звонить 102, или сообщать в отделение полиции № 1 Первомайского районного управления ГУНП в Николаевской области по тел. (05132) 3-04-99, ( 0512) 53-13-06, или по адресу: пгт. Арбузинка, ул.Шевченко, 200, — сказано в сообщении полиции.

Напомним, ранее в Николаеве на детской площадке пропала девочка — полиция нашла ее в соседнем дворе.