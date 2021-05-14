13 мая около 19:00 по спецлинии 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что час назад исчезла ее восьмилетняя дочь, которая гуляла на детской площадке по улице Колодезной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Немедленно на розыск ребенка был поднят по тревоге почти весь гарнизон полиции, личный состав ювенальной превенции, кинологическая служба, оперативники, патрульные полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины.

Координация поисков осуществлялась руководством областного главка полиции.

Правоохранители разыскали девочку в течение двадцати минут после обращения родителей. Она находилась в соседнем дворе. К счастью, с ребенком было все в порядке. Сейчас она находится с мамой.

С женщиной провели профилактическую беседу о необходимости усиления контроля за дочерью для недопущения подобных случаев в будущем.

Напомним, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО ночью 23 апреля.