В Николаеве на переулке Транспортном 19 февраля упал тополь, дерево повредило три автомобиля.
Об этом сообщает Суспільне.
По вызову в 13:38 прибыли специалисты государственного военизированного аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Машины освободили: один автомобиль забрал эвакуатор, другой поехал самостоятельно. Сложность была в том, чтобы осторожно распилить дерево, чтобы не было повреждения автомобилей.
Аварийная служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города проинформирована о падении дерева, они отвечают за уборку распыленного дерева.
Ранее в Николаеве на улице Набережной дерево упало на легковой автомобиль Volt.
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В Николаеве на переулке Транспортном 19 февраля упал тополь, дерево повредило три автомобиля.
Об этом сообщает Суспільне.
По вызову в 13:38 прибыли специалисты государственного военизированного аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Машины освободили: один автомобиль забрал эвакуатор, другой поехал самостоятельно. Сложность была в том, чтобы осторожно распилить дерево, чтобы не было повреждения автомобилей.
Аварийная служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города проинформирована о падении дерева, они отвечают за уборку распыленного дерева.
Ранее в Николаеве на улице Набережной дерево упало на легковой автомобиль Volt.