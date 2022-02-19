В Николаеве на переулке Транспортном 19 февраля упал тополь, дерево повредило три автомобиля.

Об этом сообщает Суспільне.

По вызову в 13:38 прибыли специалисты государственного военизированного аварийно-спасательного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Машины освободили: один автомобиль забрал эвакуатор, другой поехал самостоятельно. Сложность была в том, чтобы осторожно распилить дерево, чтобы не было повреждения автомобилей.

Аварийная служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города проинформирована о падении дерева, они отвечают за уборку распыленного дерева.

Ранее в Николаеве на улице Набережной дерево упало на легковой автомобиль Volt.