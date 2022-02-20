В Турции попал в ДТП туристический автобус, погибли шесть человек, травмированы более 40 пассажиров.

Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что автобус направлялся из Измира в Каппадокию. ДТП произошло на 47-м километре автомагистрали Конья-Аксарай из-за скользкой дороги. Автобус вылетел из проезжей части и опрокинулся.

На момент аварии в автобусе находились 47 человек, среди которых двое водителей.

По последним данным, шесть пассажиров погибли, 41 получили травмы, один из них в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

Водителей автобуса после аварии задержали.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.