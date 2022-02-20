Сегодня, 20 февраля, на повороте между улицами Генерала Карпенко и Крылова произошла авария с участием Chevrolet Lacetti и мужчины, который управлял мопедом. Второго участника ДТП госпитализировали с травмами.

Об этом сообщают «Новости-Н».

Согласно очевидцам, легковой автомобиль двигался от Центрального проспекта и на перекрестке с Крылова врезался в мопедиста, выезжавшего с другой стороны.

Водитель Chevrolet не пострадал, а вот мопедист получил травмы. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги.

Как сообщалось, на дороге к Березнеговатому разбился мопедист.