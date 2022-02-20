Сегодня, 20 февраля, на повороте между улицами Генерала Карпенко и Крылова произошла авария с участием Chevrolet Lacetti и мужчины, который управлял мопедом. Второго участника ДТП госпитализировали с травмами.
Об этом сообщают «Новости-Н».
Согласно очевидцам, легковой автомобиль двигался от Центрального проспекта и на перекрестке с Крылова врезался в мопедиста, выезжавшего с другой стороны.
Водитель Chevrolet не пострадал, а вот мопедист получил травмы. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги.
Как сообщалось, на дороге к Березнеговатому разбился мопедист.
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Сегодня, 20 февраля, на повороте между улицами Генерала Карпенко и Крылова произошла авария с участием Chevrolet Lacetti и мужчины, который управлял мопедом. Второго участника ДТП госпитализировали с травмами.
Об этом сообщают «Новости-Н».
Согласно очевидцам, легковой автомобиль двигался от Центрального проспекта и на перекрестке с Крылова врезался в мопедиста, выезжавшего с другой стороны.
Водитель Chevrolet не пострадал, а вот мопедист получил травмы. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги.
Как сообщалось, на дороге к Березнеговатому разбился мопедист.