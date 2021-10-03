Сегодня днем в 16:40 на трассе Т-1509 в Баштанском районе Николаевщины мужчина потерял управление и погиб, слетев на обочину.
Об этом заявили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.
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Сегодня днем в 16:40 на трассе Т-1509 в Баштанском районе Николаевщины мужчина потерял управление и погиб, слетев на обочину.
Об этом заявили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа