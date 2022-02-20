На территории Николаевской области за последнее время насчитали три возгорания сухой травы, кустарников и камыша.
Об этом информирует региональное отделение ГСЧС.
Пожары возникали в селе Кременевка Веселиновской ОТГ, в селе Трихаты Ольшанской ОТГ и возле села Михайловка Врадиевской ОТГ.
Местные спасатели отчитались от успешном и быстром тушении во всех случаях. К гашению пламени привлекались 15 пожарных и несколько спецавтомобилей.
— Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам. Чем теплее становится во дворе, тем чаще начинают гореть сухостои и камыши, а причиной тому становится неосторожное обращение с огнем со стороны населения или умышленные поджоги. Помните: во-первых, данные действия неправомерны, во-вторых, — такие пожары вредят и окружающей среде и здоровью граждан, которые вынуждены дышать продуктами горения. И, в-третьих, огонь может распространяться на значительные площади и перекинуться на частные сектора — жилые дома, пристройки, хозяйственные постройки и т.д, — предупредили в Службе спасения.
Напомним, в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella».
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
На территории Николаевской области за последнее время насчитали три возгорания сухой травы, кустарников и камыша.
Об этом информирует региональное отделение ГСЧС.
Пожары возникали в селе Кременевка Веселиновской ОТГ, в селе Трихаты Ольшанской ОТГ и возле села Михайловка Врадиевской ОТГ.
Местные спасатели отчитались от успешном и быстром тушении во всех случаях. К гашению пламени привлекались 15 пожарных и несколько спецавтомобилей.
— Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам. Чем теплее становится во дворе, тем чаще начинают гореть сухостои и камыши, а причиной тому становится неосторожное обращение с огнем со стороны населения или умышленные поджоги. Помните: во-первых, данные действия неправомерны, во-вторых, — такие пожары вредят и окружающей среде и здоровью граждан, которые вынуждены дышать продуктами горения. И, в-третьих, огонь может распространяться на значительные площади и перекинуться на частные сектора — жилые дома, пристройки, хозяйственные постройки и т.д, — предупредили в Службе спасения.
Напомним, в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella».