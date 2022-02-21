В городе Днепр пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед. В результате инцидента один мужчина погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, происшествие случилось 20-го февраля в 14:56 в Соборном районе, на улице Набережная Победы (река Днепр).

Сообщается, что трое полицейских, которые первыми прибыли к месту пытались спасти рыбака, но сами провалились под лед (1 полицейский — на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских — на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, который пытался помочь сотрудникам Нацполиции

Спасатели достали из воды 5 человек, из которых: 3 полицейских, 1 местный житель, который пытался помочь правоохранителям и 1 рыбак (умер в карете «скорой», личные данные устанавливаются).

К месту происшествия были направлены 13 человек личного состава и 5 единицы техники ГСЧС.