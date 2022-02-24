Conflict Intelligence Team, ссылаясь на очевидцев, заявляет, что российские войска совершили военное преступление и обстреляли Харьков из РСЗО.

Об этом говорится на ресурсах расследователей.

По хвостовой части боеприпаса CIT заключает, что Харьков обстреливали из «Смерча»

— Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО. Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление, — говорится в их заявлении.

Ранее сообщалось, Россия начала обстреливать украинские города.