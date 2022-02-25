Как минимум трое жителей многоэтажного дома на киевской улице Кошица, 7-А пострадали в результате попадания кусков подбитого летательного объекта РФ.

Данные предоставлены Киевской Киевской государственной городской администрацией.

Дом продолжает гореть, сохраняется угроза обвала. Его тушат спасатели, пострадавших людей отвезли в медучреждения.

— По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А. Скорые везут людей в больницы, — сказано в сообщении.

UPD: ГСЧС обновила данные по пострадавшим. 8 человек ранено, 20 спасено. Из дома эвакуировано 150 человек. Огонь потушен.

Напомним, рано утром 25 февраля над Киевом система противовоздушной обороны уничтожила российские самолеты или беспилотники.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.