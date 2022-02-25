Сегодня ранним утром в Мелитополь Запорожской области зашли формирования агрессора. В городе слышится стрельба с одиночными выстрелами.

Об этом пишет издание «Местные вести».

СМИ указывают, что противник обстрелял здания СБУ и полиции. Были взрывы возле телебашни на юге города.

— Едут танки по улице Ломоносова, рядом с ДЮШС-3, - такое сообщение поступило в редакцию в 7:10, — сообщает MV.org.ua.

По данным издания, мелитопольчане также пишут о стрельбе возле братского кладбища, которая началась, когда там проезжала колонна РФ.