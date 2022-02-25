По последним данным, Россия несет тяжелые потери в личном составе. За два дня боев с украинскими защитниками у оккупантов больше 2800 мертвецов.

Об этом сообщает замглавы Минобороны Анна Маляр.

Заместительница Алексея Резникова также назвала актуальные цифры потерь РФ в бронетехнике.

— Танков до 80. Боевых машин различных типов — 516. Самолетов 10. Вертолетов 7, — потери армии вторжения по состоянию на 15 :00.

Что произошло? Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины. В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.