Войска РФ совершали ракетные обстрелы по Николаевской области со стороны моря.
Об этом пишут в Министерстве внутренних дел Украины.
Враг атаковал объекты инфраструктуры Николаевщины, несколько ударов сегодня нанесли по объектам Госпогранслужбы Украины, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения.
Ранее утром враг также нанес удар по пограничному подразделению «Приморский Посад» в Запорожской области.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Войска РФ совершали ракетные обстрелы по Николаевской области со стороны моря.
Об этом пишут в Министерстве внутренних дел Украины.
Враг атаковал объекты инфраструктуры Николаевщины, несколько ударов сегодня нанесли по объектам Госпогранслужбы Украины, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения.
Ранее утром враг также нанес удар по пограничному подразделению «Приморский Посад» в Запорожской области.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.