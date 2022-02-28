Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Николаеве поймали еще двух мародеров и примотали к дереву.
Фото пойманных воров опубликовали в Telegram-канале Новости Николаева.
Сообщается, что двое мужчин ночью разбили окно и забрались в ресторан «Подкова» в районе площади Победы.
— Там они обнаружили элитный алкоголь, напились и отрубились прямо на месте преступления. Здесь их и нашли утром бдительные граждане. Ошалевших с похмелья воришек выволокли на улицу, надавали «пилюлей» и по традиции примотали упаковочной пленкой к «позорному столбу», в качестве которого в этот раз выступило дерево, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось,что в Николаеве местные жители поймали мародера на Казарского, сняли с него штаны и примотали скотчем к столбу.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Николаеве поймали еще двух мародеров и примотали к дереву.
Фото пойманных воров опубликовали в Telegram-канале Новости Николаева.
Сообщается, что двое мужчин ночью разбили окно и забрались в ресторан «Подкова» в районе площади Победы.
— Там они обнаружили элитный алкоголь, напились и отрубились прямо на месте преступления. Здесь их и нашли утром бдительные граждане. Ошалевших с похмелья воришек выволокли на улицу, надавали «пилюлей» и по традиции примотали упаковочной пленкой к «позорному столбу», в качестве которого в этот раз выступило дерево, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось,что в Николаеве местные жители поймали мародера на Казарского, сняли с него штаны и примотали скотчем к столбу.