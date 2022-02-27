В Николаеве местные жители поймали мародера на Казарского, сняли с него штаны и примотали скотчем к столбу.
Об этом сообщили в Telegram-канале nikpost.
«Мужик решил воспользоваться отсутствием освещения в городе и ограбить один из магазинов. Его заметили местные, вызвали полицию, а сами, не теряя времени провели «гражданское задержание» и до приезда копов примотали обнаглевшего воришку скотчем и пленкой к «позорному» столбу», — говорится в сообщении.
Губернатор Виталий Ким подтвердил информацию о мародере.
— Мне звонил директор «33метров» попросил помочь... Случайным образом мародёр привязал сам себя к столбу, — написал он.
Также он предупредил желающих мародерствовать об ответственности.
— Николаев на замке. Предупреждаю, у нас порядочных и злых горожан гораздо больше чем подонков мародеров... Действует закон военного времени... Не балуйтесь, — прокомментировал он.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
В Николаеве местные жители поймали мародера на Казарского, сняли с него штаны и примотали скотчем к столбу.
Об этом сообщили в Telegram-канале nikpost.
«Мужик решил воспользоваться отсутствием освещения в городе и ограбить один из магазинов. Его заметили местные, вызвали полицию, а сами, не теряя времени провели «гражданское задержание» и до приезда копов примотали обнаглевшего воришку скотчем и пленкой к «позорному» столбу», — говорится в сообщении.
Губернатор Виталий Ким подтвердил информацию о мародере.
— Мне звонил директор «33метров» попросил помочь... Случайным образом мародёр привязал сам себя к столбу, — написал он.
Также он предупредил желающих мародерствовать об ответственности.
— Николаев на замке. Предупреждаю, у нас порядочных и злых горожан гораздо больше чем подонков мародеров... Действует закон военного времени... Не балуйтесь, — прокомментировал он.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.