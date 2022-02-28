Вследствие обстрела российскими оккупантами Харькова погибли 9 человек и 37 получили ранения, в том числе 3 ребенка.

Об этом в своем обращении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

— За сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, из бомбоубежища набрать воды, и погибли. Семья – двое взрослых и трое детей – заживо сгорели в машине, - сказал он.

Игорь Терехов отметил, что Харьков впервые пережил подобное за свою многолетнюю историю – «снаряды, которые попадали в жилые дома, убив и искалечив мирных жителей».

Он сообщил, что партнеры, в том числе зарубежные, начинают предоставлять городу гуманитарную помощь, в том числе с продуктами питания, средствами гигиены, моющими средствами, детским питанием.

— Мы сегодня начинаем организовывать большие логистические склады, на которых будем аккумулировать продукты и раздавать их людям. И мы обязательно победим. Харьков держится и будет держаться. Победа будет за нами!, - сказал Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что оккупационные формирования Российской Федерации совершили новое военное преступление и обстреляли жилые секторы Харькова из реактивных систем залпового огня «Град».