Оккупационные формирования Российской Федерации совершили новое военное преступление и обстреляли жилые секторы Харькова из реактивных систем залпового огня «Град».

Об этом с места событий передают харьковские СМИ.

Под тяжелый удар реактивных установок попали сразу несколько районов. Один из снарядов упал возле областной детской клинической больницы.

«Суспільне.Харків» сообщает, что возле продуктового магазина женщине травмировало взрывом нижние конечности. Ее госпитализировали.

Факт обстрела подтвердил также советник главы МВД Антон Геращенко.

— Харьков. Бессмысленный и беспощадный удар по жилому кварталу из реактивной артиллерии. Разорванные в клочья тела харьковчан разбросаны по улицам. Подохните сволочи !, — написал он в своем канале.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.