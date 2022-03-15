Во вторник, 15 марта, идёт двадцатый день войны в Украине. В Николаеве ночь прошла без обстрелов.

Вчера в Николаеве восстанавливали электроэнергию после последних обстрелов. Сейчас по городу есть еще одиночные случаи отключения, но облэнерго работает. Есть небольшие перебои в электроснабжении Матвеевки и Балабановки - причина в сильных повреждениях сетей. Также по городу вчера работала группа ГСЧС, в целом изъяли 10 взрывоопасных предметов. Из них 8 - элементы кассетных мин. Также 2 противотанковые мины ТМ-62.

Мэр Александр Сенкевич во время в соцсетях накануне вечером отметил, что в Николаеве нет людей, которые будут встречать врага «с караваем». Он заявил, что украинские защитники делают все для того, чтобы вражеские войска, которые пытаются окружить Николаев, «получили по рогам».

Николаевец Юрий Бирюков, который является соратником генерал-майора Дмитрия Марченко, командующего силами обороны города, сообщил, что Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Как известно, последние недели Николаев подвергался обстрелу со стороны юго-восточного (херсонского) направления.

«В Николаеве будет теперь трошки тише и меньше обстрелов. Еще не полностью отброшены войска оккупантов, еще будет прилетать, еще будут, увы, погибать. Но теперь - меньше. А все почему? А все потому, что еноты вышли на охоту. И вполне успешно не только двухсотят россиян, а еще и трофеят кучи вооружения и боеприпасов. Настолько много, что Дмитрий Марченко вчера у меня экстренно затребовал два десятка планшетов с программами для арты. И через пару дней мы планшеты ему передадим», - написал Юрий Бирюков.

Сегодня продолжатся переговоры с представителями РФ. Вчера они прошли в формате видео конференции, после чего объявили технический перерыв. Паузу взяли до сегодняшнего утра, «чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы».

Читайте репортаж за 14 марта.

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С 24 февраля россияне запустили по Украине более 900 ракет разных типов, сообщили в Минобороны США.

Большинство из этих ракет запущено по мирному населению. Разрушены школы, больницы и тысячи домов.

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 15 марта россияне потеряли 81 самолет, 95 вертолетов и 13,5 тысячи военных. Такие данные приводят в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 13500 человек,

танков – 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО ‒ 64 ед,

средства ПВО ‒ 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов – 95 ед,

автомобильной техники ‒ 640 ед,

корабли/катера ‒ 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Указывается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вечером 14 марта в Запорожье приехали первые жители Мариуполя, которые смогли покинуть город по маршруту «зеленого коридора» на собственных автомобилях, сообщает Запорожская ОВА.

Людям оказывают всю необходимую помощь: они получат безопасное убежище, их накормят.

За прошедшие сутки в Харькове спасли из-под завалов троих человек, из-под обломков разрушенных домов изъяли тела семи погибших.

Во время новых ударов российских оккупантов по Киеву снаряды попали в две многоэтажки. Предварительно погибли два человека.

Николаевский губернатор Виталий Ким в своем утреннем обращении рассказал, что город потихоньку привыкает к жизни в режиме обстрелов.

— Более того, николаевцы настолько суровы, что пережив ночь обстрела, никто не позвонил спасателям в ГСЧС, никто не ответил никому в чатах, где что-то упало или не упало, - сказал Виталий Ким.

Сводка от Генштаба по состоянию на 6 утра 15 марта:

На оккупированных территориях Донбасса приостановили мобилизацию коммунальщиков, ведь без них города не могут нормально функционировать.

Россия и дальше пытается захватить Мариуполь, но украинская армия отбила ее атаки. Общие потери РФ - около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После полученных потерь они прекратили наступление и отступили.

Россия продолжает ракетами и бомбами уничтожать критически важную инфраструктуру.

В Черноморской и Азовской зонах признаков подготовки к высадке десанта нет.

Оккупанты используют больницы на временно захваченных территориях Украины для лечения своих раненных военных.

Украина уничтожает российскую технику на маршрутах выдвижения: артеллерией уничтожили 12 единиц автомобильной техники.