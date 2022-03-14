Снигиревка, 14 марта 2022 года

Сегодня, 14 марта, уже девятнадцатый день войны с Россией. Интенсивность обстрелов со стороны оккупантов в Николаевской области за последние двое суток увеличилась.

Вчера, 13 марта, российская армия обстреляла жилой район в микрорайоне Соляные - в результате погибли 9 человек. Помимо этого, оккупанты нанесли авиаудар по Баштанке.

Военный губернатор Николаевщины Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты занимаются мародерством и «ведут себя как мрази».

— На временно подконтрольной территории, или не совсем подконтрольной, оккупанты ведут себя как мрази. Забирают продукты, залазят сами в подвал, прячутся от каких-то обстрелов, людей выгоняют – ужас. Но мы все потихоньку возвращаем. Готовим эвакуацию – это даже не эвакуация, а вызволение из плена от этих подонков, – сказал Ким.

Он добавил, что уже формируются списки людей, которые помогают оккупантам. По его словам, эти люди встретятся не с ВСУ, а с «народным гневом».

— Мрази бомбят наш город для того, чтобы посеять панику. Это их умышленная тактика. каждого предателя мы накажем, – добавил Ким.

Также вчера был на была сброшена авиабомба ФАБ-250 на здание школы в селе Зеленый Гай на Николаевщине. В результате погибло 4 человека, трое пострадавших.

Сегодня утром, 14 марта, военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка. Вследствие удара авиацией были разрушены 5 жилых домов, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области. Есть информация об 1 погибшем и 5 пострадавших. 6 человек достали из-под обломков, их увезла скорая. В настоящий момент спасатели разбирают разрушенные конструкции и тушат пожар.

Помимо этого, сегодня утром также был совершен авиаудар по селу Первомайское Витовского района Николаевсокй области, сообщил губернатор Виталий Ким.

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Николаевоблтеплоэнерго сообщает, что по состоянию на утро 14 марта из-за отсутствия электроснабжения в результате обстрелов российскими войсками приостановлена работа больше части котельных предприятия. Подач тепла будет восстановлена с появлением света.

В работе объкты на Намыве, в Лесках, частично в Корабельном районе и Центральном районе, а также районе Сухого фонтана.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку с фронта. За ночь существенных изменений на фронте не произошло.

В Генштабе сообщили, что украинские силы наносили артиллерийские и авиационные удары по российским тылам на захваченных территориях.

Сообщается, что значительных успехов при продвижении вперед войска РФ не имели. По данным Генштаба, основные усилия оккупантов сосредоточены сейчас на укреплении уже занятых рубежей.

По информации украинской разведки, белорусские военные не собираются воевать с Украиной.

Жители Николаева сообщают об отсутствии электроэнергии в разных частях города: в центре, Соляных, Терновке, Матвеевке, Северном, районе Площади Победы, а также дачном секторе в районе Галицыновки. О проблемах с электричеством также заявило коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс», сообщив о проблемах в работе общественного транспорта из-за этого.

В связи с проблемами с электроснабжением по состоянию на 8:45 вода есть только в квартирах нижних этажей домов города, сообщает «Николаевводоканал».

По состоянию на 9 утра подача электричесва в городе частично восстановлена, сообщают николаевцы.

Глава Николаевскй областной военной администрации Виталий Ким сообщил о проблемах со связью в Николаеве.