Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Украине продолжается война, развязанные Российской Федерацией. Украинские Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление оккупантов.
Вчера россиян удалось остановить в Полесье (к западу от Киева), в направлении Броваров и в районе Николаева. Теперь россияне пытаются закрепиться на ранее достигнутых рубежах. У Николаева, украинская армия говорит, что россияне отступили к востоку от города и там проводят перегруппировку войск.
Ночь с 12 на 13 марта в Николаеве прошла спокойно. В своем вечернем обращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что «нас не беспокоят угрозы врага захватить Николаев, потому что мы сами двигаемся вперед».
Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил жителей города не быть наивными, думая, что война закончится мгновенно. Ввиду этого он дал горожанам несколько советов:
- имейте запас продуктоов
- всегда имейте недельный запас воды
- будьте готовы собрать вещи
- помните правило 2 стен
- поклейте на окна скотч, чтоб стекла не разлетались.
Тем временем РФ пытается установить оккупационный режим на временно захваченных ее войсками территориях Украины — в частности создать квазиреспублику в Херсонской области. Однако 44 депутата Херсонского облсовета накануне подтвердили, что регион был и остается украинским, проголосовав против создания любых подобий «Л/ДНР».
В целом операция РФ имеет пока выраженное главное направление на Донбассе и в Причерноморье, затем идут остальные театры войны, включая Киев.
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 10 марта, 11 марта, 12 марта.
Обновляется
09:23 В Генштабе ВСУ сообщили ориентировочные потери российских военных на 17-й день войны против Украины.
09:14 По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе по ссылке.
Ирина Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.
08:49 Спасатели ликвидируют последствия авиаудара по заводу «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
08:41 С понедельника, 14 марта, после двухнедельных каникул, в Южноукраинске начинается образовательный процесс с дистанционной формой работы, говорится в сюжете Телевидения ЮУАЭС.
08:26 В Ивано-Франковске в третий раз атаковали аэропорт. Инфраструктура разрушена до основания, жертв нет. Ракетный удар начался через несколько минут после отмены воздушной тревоги, сообщил мэр Руслан Марцинкив.
08:15 Утром 13 марта российские войска нанесли авиаудар по государственному предприятию «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— Похоже, самолетами, по Материальным воротам (проходная завода, - прим.),, - сказал он.
07:50 За минувшие сутки украинские военные уничтожили 6 единиц техники российского оккупанта, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА», - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье утром.
Также подчеркивается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.
Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, а также проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.
Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов среди войск противника.
Известно, что в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование агрессора планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).
07:36 В результате ночных обстрелов в населенных пунктах Лисичанск и Попасная поврежден газопровод, сообщает глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.
«В Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Число жертв уточняется», - написал Гайдай в телеграмм-канале в воскресенье утром.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
В Украине продолжается война, развязанные Российской Федерацией. Украинские Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление оккупантов.
Вчера россиян удалось остановить в Полесье (к западу от Киева), в направлении Броваров и в районе Николаева. Теперь россияне пытаются закрепиться на ранее достигнутых рубежах. У Николаева, украинская армия говорит, что россияне отступили к востоку от города и там проводят перегруппировку войск.
Ночь с 12 на 13 марта в Николаеве прошла спокойно. В своем вечернем обращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что «нас не беспокоят угрозы врага захватить Николаев, потому что мы сами двигаемся вперед».
Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил жителей города не быть наивными, думая, что война закончится мгновенно. Ввиду этого он дал горожанам несколько советов:
- имейте запас продуктоов
- всегда имейте недельный запас воды
- будьте готовы собрать вещи
- помните правило 2 стен
- поклейте на окна скотч, чтоб стекла не разлетались.
Тем временем РФ пытается установить оккупационный режим на временно захваченных ее войсками территориях Украины — в частности создать квазиреспублику в Херсонской области. Однако 44 депутата Херсонского облсовета накануне подтвердили, что регион был и остается украинским, проголосовав против создания любых подобий «Л/ДНР».
В целом операция РФ имеет пока выраженное главное направление на Донбассе и в Причерноморье, затем идут остальные театры войны, включая Киев.
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 10 марта, 11 марта, 12 марта.
Обновляется
09:23 В Генштабе ВСУ сообщили ориентировочные потери российских военных на 17-й день войны против Украины.
09:14 По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе по ссылке.
Ирина Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.
08:49 Спасатели ликвидируют последствия авиаудара по заводу «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
08:41 С понедельника, 14 марта, после двухнедельных каникул, в Южноукраинске начинается образовательный процесс с дистанционной формой работы, говорится в сюжете Телевидения ЮУАЭС.
08:26 В Ивано-Франковске в третий раз атаковали аэропорт. Инфраструктура разрушена до основания, жертв нет. Ракетный удар начался через несколько минут после отмены воздушной тревоги, сообщил мэр Руслан Марцинкив.
08:15 Утром 13 марта российские войска нанесли авиаудар по государственному предприятию «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
— Похоже, самолетами, по Материальным воротам (проходная завода, - прим.),, - сказал он.
07:50 За минувшие сутки украинские военные уничтожили 6 единиц техники российского оккупанта, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА», - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье утром.
Также подчеркивается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.
Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, а также проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.
Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов среди войск противника.
Известно, что в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование агрессора планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).
07:36 В результате ночных обстрелов в населенных пунктах Лисичанск и Попасная поврежден газопровод, сообщает глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.
«В Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Число жертв уточняется», - написал Гайдай в телеграмм-канале в воскресенье утром.