В Украине продолжается война, развязанные Российской Федерацией. Украинские Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление оккупантов.

Вчера россиян удалось остановить в Полесье (к западу от Киева), в направлении Броваров и в районе Николаева. Теперь россияне пытаются закрепиться на ранее достигнутых рубежах. У Николаева, украинская армия говорит, что россияне отступили к востоку от города и там проводят перегруппировку войск.

Ночь с 12 на 13 марта в Николаеве прошла спокойно. В своем вечернем обращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что «нас не беспокоят угрозы врага захватить Николаев, потому что мы сами двигаемся вперед».

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил жителей города не быть наивными, думая, что война закончится мгновенно. Ввиду этого он дал горожанам несколько советов:

- имейте запас продуктоов

- всегда имейте недельный запас воды

- будьте готовы собрать вещи

- помните правило 2 стен

- поклейте на окна скотч, чтоб стекла не разлетались.

Тем временем РФ пытается установить оккупационный режим на временно захваченных ее войсками территориях Украины — в частности создать квазиреспублику в Херсонской области. Однако 44 депутата Херсонского облсовета накануне подтвердили, что регион был и остается украинским, проголосовав против создания любых подобий «Л/ДНР».

В целом операция РФ имеет пока выраженное главное направление на Донбассе и в Причерноморье, затем идут остальные театры войны, включая Киев.

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В Генштабе ВСУ сообщили ориентировочные потери российских военных на 17-й день войны против Украины.

По состоянию на 12 марта Офис генпрокурора расследует 1717 уголовных производств по военным преступлениям РФ в Украине, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Офис собирает доказательства российской агрессии на единой общегосударственной платформе по ссылке.

Ирина Венедиктова призвала тех, кто стал свидетелем или жертвой военного преступления и имеет фото или видеодоказательства, предоставлять их правоохранителям.

Спасатели ликвидируют последствия авиаудара по заводу «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

С понедельника, 14 марта, после двухнедельных каникул, в Южноукраинске начинается образовательный процесс с дистанционной формой работы, говорится в сюжете Телевидения ЮУАЭС.

В Ивано-Франковске в третий раз атаковали аэропорт. Инфраструктура разрушена до основания, жертв нет. Ракетный удар начался через несколько минут после отмены воздушной тревоги, сообщил мэр Руслан Марцинкив.

Утром 13 марта российские войска нанесли авиаудар по государственному предприятию «Зоря»-«Машпроект» в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Похоже, самолетами, по Материальным воротам (проходная завода, - прим.),, - сказал он.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 6 единиц техники российского оккупанта, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА», - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье утром.

Также подчеркивается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, а также проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов среди войск противника.

Известно, что в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование агрессора планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

В результате ночных обстрелов в населенных пунктах Лисичанск и Попасная поврежден газопровод, сообщает глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.