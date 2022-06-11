Вчера, 10 июня, около 16:00 в селе Лиманы Галицыновской громады во время обстрела со стороны россиян погиб человек — снаряд попал в дом.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Также вчера была обстреляна Широковская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Ночью, 10 июня, подверглась обстрелам Ингульская громада. Потерпевших и повреждений нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее НикВести показывали, как живут люди в Лиманах и Лупарево, которые постоянно обстреливаются россиянами.