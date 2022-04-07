Села Лиманы и Лупарево под Николаевом с середины марта находятся под постоянными обстрелами со стороны российских войск, временно оккупировавших территорию Херсонской области.

НикВести пообщались с местными жителями, которые показали, как сегодня живут населенные пункты.

Реактивные системы залпового огня разрушают дома сельчан, соцобъекты, их жертвами становятся жители сел, среди которых есть погибшие и раненные.

— Сегодня мы почти успели заскочить в подвал, как бахнуло. Пошел потом домой, рядом соседский дом разрушен, крыши нет, — рассказал корреспонденту НикВести местный житель.

Во время беседы журналиста с местными начался очередной обстрел. На видео слышно свист снарядов и взрывы неподалеку. Корреспондент укрылся с сельчанами в одном из подвалов.

В подвале стоят нары, люди принесли туда матрасы, подушки и одеяла. И если до середины марта в укрытие приходили только на ночь, то теперь там приходится проводить очень много времени.

Российские снаряды постоянно повреждают электросети. Из-за обстрелов службы в село не приезжают, поэтому местные жители возобновляют электроснабжение самостоятельно. Корреспондент НикВести застал за этим занятием нескольких мужчин.

— А кто приедет? Мы аматоры, как говорят, — отмечает один из них. — Все электрики, — добавляет второй, только спустившись со столба.

На вопрос журналиста о том, не страшно ли ремонтировать сети во время обстрелов, мужчина машет рукой:

— Страх уже давно (исчез, — прим.). Они стреляют, а мы делаем. Нам по барабану. Нам свет нужен. Воды нет — жизни не будет. Будет свет — будет вода. А вода будет — будет все хорошо.

Односельчане называют местных электриков героями.

— Они вообще герои. Провода обрывает осколками, высоко. Они лезут и делают, лезут и делают, — говорит местный житель.

В укрытии жители села рассуждают о заявлениях России о том, что их войска пришли «освобождать» украинский народ.

— Нас не от кого освобождать. Пусть их смешают с землей, чтобы мы их не видели больше, — отмечают женщины. — Эти «освободители», их никто не просил. Пусть документально покажут, что украинский народ их пригласил, чтобы нас освобождали от кого-то. А если они говорят, что мы сами себя обстреливаем, то скажите, для чего они тысячную армию послали сюда, они головой об стенку ударились и сами себя поубивали? — иронизирует мужчина.

Корреспондент НикВести, снимая разрушенное здание сельсовета, в которое несколько дней назад попал снаряд, встретил старосту сел Лиманы и Лупарево Наталию Панаший.

Взбираясь на руины своего кабинета, женщина рассказывает, что в день, когда здание обстреляли, она отпустила сотрудников домой — как чувствовала. Среди завалов Наталия Панаший находит коробку с луковицами лилий, которые ей недавно прислали по почте.

Удается отыскать и флаг Украины, привезенный когда-то из зоны боевых действий на Донбассе и подаренный местными АТОвцами.

— Парни наши сельские атошники подарили мне этот флаг, я его заберу и спасу. И лилии, я выписывала по «Новой почте». Будут лилии. Зацветут, — говорит она.

В этот момент снова начинаются обстрелы, из-за чего съемку приходится прекратить.

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.