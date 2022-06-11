По состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, еще 492 ребенка были ранены.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора
По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены.
Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 217, Харьковской — 132, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 53, Херсонской — 52, Николаевской – 48, Запорожской — 30, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской области — 15.
Прокуроры сообщают, что в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.
Также стало известно о ранениии 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Напомним, вчера, 10 июня, около 16:00 в селе Лиманы Галицыновской громады во время обстрела со стороны россиян погиб человек — снаряд попал в дом.
По состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, еще 492 ребенка были ранены.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора
По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены.
Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 217, Харьковской — 132, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 53, Херсонской — 52, Николаевской – 48, Запорожской — 30, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской области — 15.
Прокуроры сообщают, что в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.
Также стало известно о ранениии 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Напомним, вчера, 10 июня, около 16:00 в селе Лиманы Галицыновской громады во время обстрела со стороны россиян погиб человек — снаряд попал в дом.