По состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, еще 492 ребенка были ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора

По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 217, Харьковской — 132, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 53, Херсонской — 52, Николаевской – 48, Запорожской — 30, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской области — 15.

Прокуроры сообщают, что в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.

Также стало известно о ранениии 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Напомним, вчера, 10 июня, около 16:00 в селе Лиманы Галицыновской громады во время обстрела со стороны россиян погиб человек — снаряд попал в дом.