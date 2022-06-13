Рано утром в понедельник, 13 июня, российские войска обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области с территории РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Эсманская община: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра — еще около 30 взрывов. Огонь был с территории россии», — написал он.

Дмитрий Живицкий добавил, что разрушений предварительно нет, однако вся информация еще уточняется.