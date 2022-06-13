Российские оккупанты с территории ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» в Запорожской области похитили 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн.

Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края.

«Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население и незаконно конфисковывать имущество предприятий. В поселке Малая Белозерка Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России угнали 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также рашисты завладели грузовым автомобилем «Камаз», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Пологах российские преступники отобрали у местного жителя его автомобиль Opel Combo. В поселке Михайловка оккупанты, угрожая применением физического насилия, незаконно завладели автомобилем Lexus LX 450D, принадлежащим одной из агрофирм.

Ранее сообщалось, что российские захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.