Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.

Об этом сообщил ставленник оккупантов так называемый «член главного совета военно-гражданской администрации региона» Владимир Рогов, которого цитирует пропагандистское издание РФ РИА Новости.

Вывоз краденного зерна россияне называют «экспортом».

Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.

По словам гауляйтера, до «перезапуска» порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.

— Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача – запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы, – говорит Владимир Рогов.

Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.