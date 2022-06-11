Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.
Об этом сообщил ставленник оккупантов так называемый «член главного совета военно-гражданской администрации региона» Владимир Рогов, которого цитирует пропагандистское издание РФ РИА Новости.
Вывоз краденного зерна россияне называют «экспортом».
Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.
По словам гауляйтера, до «перезапуска» порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.
— Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача – запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы, – говорит Владимир Рогов.
Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.
Российский захватчики намерены вывозить украденное зерно из временно оккупированной территории Запорожской области Украины морским путем через порт Бердянска.
Об этом сообщил ставленник оккупантов так называемый «член главного совета военно-гражданской администрации региона» Владимир Рогов, которого цитирует пропагандистское издание РФ РИА Новости.
Вывоз краденного зерна россияне называют «экспортом».
Ранее в оккупированный Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя.
По словам гауляйтера, до «перезапуска» порта в оккупированном Бердянске остались считанные дни, сейчас там, мол, завершены работы по разминированию территории.
— Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача – запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы, – говорит Владимир Рогов.
Напомним, что журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.