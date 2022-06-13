С сегодняшнего дня спасатели начали обследовать водные акватории и разминировать городские пляжи в Николаеве.
В частности, сегодня специалисты работали на городском пляже «Стрелка». Там водолазы обнаружили четыре кассетных элемента от реактивных систем залпового огня, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В дальнейшем работы будут проводиться в микрорайоне Намыв.
Спасатели отмечают, что даже после обследования береговой зоны и подводной акватории полную безопасность граждан при посещении пляжей гарантировать никто не сможет.
В настоящее время николаевцам не рекомендуют посещать пляжи в городе.
Как сообщалось, оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В Широковской громаде повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
С сегодняшнего дня спасатели начали обследовать водные акватории и разминировать городские пляжи в Николаеве.
В частности, сегодня специалисты работали на городском пляже «Стрелка». Там водолазы обнаружили четыре кассетных элемента от реактивных систем залпового огня, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
В дальнейшем работы будут проводиться в микрорайоне Намыв.
Спасатели отмечают, что даже после обследования береговой зоны и подводной акватории полную безопасность граждан при посещении пляжей гарантировать никто не сможет.
В настоящее время николаевцам не рекомендуют посещать пляжи в городе.
Как сообщалось, оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В Широковской громаде повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.