Оккупанты пытаются запугать жителей Херсонской области фейками о якобы найденном захоронении сибирской язвы в Скадовске.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Но все эпизоотически неблагополучные пункты в Херсонской области отработаны, локализованы и законсервированы, поэтому угрозы не представляют. А самая большая опасность, которая сейчас властвует в регионе – это оккупационные войска, — акцентировали в командовании.