Жители Херсонщины проигнорировали празднование дня России, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Вместо этого жители Херсона и области оставляли на улицах ленты и граффити в цветах украинского флага, портативные колонки с включенным гимном, а также послания россиянам.

«По своим обычаям рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были тщетны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей. А настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити», — говорится в сообщении.

Напомним, глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что несмотря на все усилия российской пропаганды, ненависть херсонцев к захватчикам, которые пришли в их дом, только усиливается.