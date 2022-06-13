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Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что несмотря на все усилия российской пропаганды, ненависть херсонцев к захватчикам, которые пришли в их дом, только усиливается.

Об этом пишет WP.

По сообщениям людей, которые вынужденно остались под оккупацией, сейчас агенты ФСБ ездят на машинах с украинскими номерами, подслушивая разговоры херсонцев. Спецслужбисты носят штатскую одежду в попытках выдать себя за кого-то другого, продолжая охотиться за проукранскими активистами, которые уже не могут открыто митинговать в городе.

Ситуация усугубляется отсутствием новостей из-за отключенных Россией украинских интернета и связи. Единственным источником сведений остаются пропагандистские ресурсы РФ, которые вещают исключительно ложь про Украину.

Местные жители также продолжают отказываться от российской гуманитарной помощи, чтобы не предоставлять пасспортные данные, которые затем могут быть использованы при фальсификации данных на подставных голосованиях.

— Люди там ненавидят, ненавидят, ненавидят россиян и избранных ими чиновников, — акцентировал губернатор Херсонщины Геннадий Лагута.

Он добавил, что сторонников России, несмотря на четвертый месяц оккупации, среди горожан в основном так и не прибавилось. Идти за сотрудничество с оккупантами никто не намерен.

— Они абсолютно презирают их, — подытожил начальник военной администрации.

Ранее сообщалось, в конце мая лидеры коллаборантов в Херсоне начали ощущать беспокойство в связи с партизанским движением в городе и наняли личную охрану, в том числе военных РФ.