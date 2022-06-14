В понедельник, 13 июня, в районе Снигиревки Николаевской области произошло воздушное сражение пары украинских вертолетов Ми-8 и российского истребителя Су-35.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Пилотом самолета была выпущена ракета класса «воздух-воздух» для поражения украинской техники. Но опытным пилотам вертолетов украинских ВВС удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.

В тот же день противник совершил атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.