На Херсонском направлении российская армия рискует вскоре оказаться в котле, когда Украина начнет доставать по мостам через Днепр западным вооружением.

Такой прогноз дал советник главы Донецкой ОГА в 2014 году полковник Роман Свитан в интервью Юлии Латыниной.

Украинский офицер отметил тенденцию последних контрнаступательных действий на Херсонщине — ВСУ подбираются к мостам через Днепр, что угрожает правобережной группировке РФ.

— Причем освобождение территорий происходит в том направлении, ближе к мостам на Днепре. К примеру, мост возле Новой Каховки. Причем до Херсона осталось 15-20 километров. Это уже не совсем далеко. Даже старая советская артиллерия достает. НАТОвские машины уже могут доставать до мостов, — рассказал Роман Свитан.

По его словам, по итогу на южном фронте у украинской армии получился «хороший мешок», в котором простреливается до 10 тысяч оккупантов.

— Это очень хороший плацдарм для двух котлов для российских войск. Украинское движение к мостам разрезает группировку противника на несколько частей <...> Будет просто зачистка российских войск, — пояснил полковник.

Напомним, полковник Роман Костенко, воюющий на юге страны, также считает главной задачей украинского контрнаступления на Херсонщине выбивание россиян с правого берега Днепра.