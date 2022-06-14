Российским кораблем «Адмирал Макаров», который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы. Госбюро расследований сообщило ему о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, мужчина является бывшим капитаном 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась в АР Крым.

В 2014 году он изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область.

Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте.

Указано, что дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Сейчас следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, заместителя гендиректора Херсонской областной детской больницы подозревают в госизмене. По информации правоохранителей, он передавал врагу данные о сотрудниках полиции Херсонщины.