В течение суток на юге страны ВСУ ликвидировали 16 оккупантов и сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Тем временем наши подразделения, выполняя огневые задачи, в том числе и с применением ракетно-артиллерийского вооружения исключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники, — сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Назарова, в районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен один вражеский вертолет.

Напомним, утром 13 июня над Николаевом был сбит вражеский беспилотник «Орлан-10».