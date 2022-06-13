Утром 13 июня над Николаевом был сбит вражеский беспилотник «Орлан-10».

Фотографию того, что осталось от аппарата опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Позже в Оперативном командовании «Юг» уточнили, что беспилотник был сбит зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Юг» на Николаевщине около 10:00.

«С помощью БПЛА враг пытался вести воздушную разведку с целью срыва наших контрнаступательных атак. Разрушены и планы врага, и устройство», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.