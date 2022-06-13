На Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины

Как отмечается в сообщении, при разведке тылов противника на Северодонецком направлении операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 «Град».

Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

— Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам Национальной гвардии — воинам гаубических расчетов М777, — отмечается в сообщении.

Точным огнем было уничтожено 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка «Град» в результате обстрела была повреждена.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июня, авиация ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов.