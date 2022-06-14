Полиция объявила в розыск уроженца РФ Халида Мусаева за посягательство на территориальную целостность и создание преступной организации, участники которой совершали заказные убийства, похищали людей, занимались вымоганием денег, сбытом наркотиков и контрабандой оружия.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций Нацполици.

В ходе досудебного расследования следователи Нацполиции установили, что Халид Абдулвах Мусаев, 1966 года рождения, по предварительному сговору с группой лиц, создал преступную группировку с межрегиональными связями, которая «действовала» на территории Одессы и области.

В то же время полицейские выяснили, что фигурант сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия по изменению границ территории Украины.

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бессарабия INFORM пишет, что Халид Мусаев с 2019 года является президентом Федерации бокса Одесской области. По данным СМИ, официально Халид Мусаев бизнесмен, в частности раньше владел одесским авторынком «Куяльник» (неофициальное название — «Яма»). Известный одесский активист Марк Гордиенко неоднократно публично называл Мусаева «кадыровским эмиссаром» и «криминальным типа авторитетом».

Активист утверждал, что Халид Мусаев имеет связи с Рамзаном Кадыровым и поддерживает отношения с «коллегами» из России.

«Вот этого криминального авторитета (Халида Мусаева) приютила Украина. Он ей платит кровью, ненавистью и обманом. От его деятельности страдают честные граждане Украины. Почему он так себя прекрасно чувствует? Раз в полгода, по словам наших источников, отвозит в Киев полмиллиона денег и его прикрывают от уголовного преследования. Любит кичиться своей близостью к Кадырову и одновременно пугает им. Регулярно отвозит деньги в Россию. Имеет статус эмиссара и связного Кадырова. Поэтому его и боятся. Не стыдно СБУ и полиции бояться?» — писал ранее о Халиде Мусаеве Марк Гордиенко.

Напомним, правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандуре о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.