Населенный пункт Апостолово в Днепропетровской области у границы с Херсонщиной попал под обстрел вражеских РСЗО. Погибли четыре человека.

Об этом сообщил городской голова Апостолового Андрей Оса в Telegram.

По словам мэра, коммунальные работники уже убрали первые последствия удара реактивной артиллерии, остальная работа будет закончена к утру.

— Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских «Ураганов». Есть четверо погибших, — говорится в сообщении Андрея Осы.

Он также попросил местных жителей не прикасаться к остаткам неразорвавшихся снарядов, которые представляют прямую угрозу жизни.

Напомним, в конце марта Андрей Оса рассказывал, как украинский спецназ уничтожает врагов на Криворожском направлении.