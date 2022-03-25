Фермер из Херсонской области Сергей рассказал, что российские солдаты устроили расправу над 4 жителями Высокополья, оставив тела убитых на свалке.

Об этом он заявил в комментарии для французской газеты La Croix.

По его словам, армия РФ в буквальном смысле бесчинствует на оккупированных участках Херсонской области, совершая новые преступления. Случаи казней мирных жителей были зафиксированы 20 и 22 марта.

— Они посадили их в машину и увезли. Их тела были найдены под металлическими листами на свалке, — рассказал он про судьбу четырех гражданских из Высокополья.

Также оккупанты берут в заложники жителей разных сел по Херсонщине. В частности, они захватили десяти людей в поселке Архангельское.

Мэр города Апостолово Андрей Оса подтвердил, что все населенные пункты находящиеся южнее Днепропетровской и Херсонской областей захватили ВС РФ.

— Они не будут атаковать, они знают, что их потери будут слишком велики, поэтому они роют окопы и размещают свою бронетехнику в деревнях. Наш спецназ и наша артиллерия били по ним ночью и во время движения. Мы все знаем их позиции, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.