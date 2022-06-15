31 мая исполнительный комитет Херсонского горсовета провел заседание в онлайн-режиме, на котором перераспределил миллионы гривен из горбюджета на коммунальные нужны, хотя Херсон находится во временной оккупации россиян.

Заседание нигде не освещалось, а решение исполкома не публиковалось на сайте горсовета, пишет «МОСТ».

В исполкоме, в частности, рассматривались вопросы, связанные с работой Департамента городского хозяйства (содержание и ремонт дорог), с работой городского пассажирского транспорта, водопроводно-канализационного хозяйства (полив зеленых насаждений). Также заслушивался вопрос об изменениях в бюджет Херсонской городской территориальной громады. Кроме того, оговорены и утверждены финансовые планы городских коммунальных медицинских учреждений.

На ремонт дорог и уличного освещения решением исполкома планировалось направить около 44,5 миллиона гривен из общего и специального фондов городского бюджета. Кроме того, городское путевое управление получит более 10 миллионов гривен финансовой поддержки. На разные мероприятия в сфере городского электротранспорта предполагается почти 53 миллиона гривен. Около 13 миллионов предусматривается на мероприятия в сфере городского коммунального автотранспорта.

Есть и многие другие статьи расходов. Но, как сообщают источники МОСТа в военно-гражданской администрации Херсонской области, Госказначейство намерено одобрить только бюджетные расходы на заработную плату.

«Финансирование на другие фантазии городских властей казначейство, как нам известно, не пропустит», — отмечает издание.

Напомним, на улицах Николаева появились рекламные щиты в поддержку Херсона и слоганом «Тримамаємо зв’язок».