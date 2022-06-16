Здание церкви в канадском городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) ушло с молотка — вырученные деньги получат потерпевшие от сексуальных домогательств со стороны священнослужителей.

Об этом со ссылкой на канадские СМИ сообщает «Укринформ».

«Комплекс базилики — одно из около двух десятков зданий, которыми владеет Римско-католическая епископальная корпорация Сент-Джонса, и которые продаются для выплаты миллионных возмещений жертвам сексуальных домогательств конгрегацией Братьев христиан в бывшем детдоме Маунт-Кашель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церковь, ушедшая с молотка, была «знаковой частью истории Сент-Джонса». За более 3 миллиона долларов здание приобрела католическая группа, которая намерена спасти его от застройщиков.

О сексуальных домогательствах священников к обитателям приюта Маунт-Кашель в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор стало известно в середине 1970-х. После длительного расследования и судебных процессов религиозная конгрегация Братьев христиан, которые занимались приютом, в начале 1990-х была признана виновной в многочисленных преступлениях, в том числе сексуальных. Жертвам присудили значительные компенсации, для выплат которых конгрегация должна распродавать свое имущество.