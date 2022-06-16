В результате обстрелов населенных пунктов Николаевской области со стороны российских войск 15 июня произошло несколько пожаров, были уничтожены фермерские склады и жилые дома.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Днем была обстреляна Широковская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушены фермерские склады. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В течение дня, 15 июня, обстреливалось село Лиманы Галицыновской общины. В результате два дома сгорели, в других — выбиты окна, двери. Было временное выключение газа. Потерпевших нет.

Вечером в Лиманах в результате обстрелов загорелось пшеничное поле.

В 11:30 в результате обстрела Парутинского старостинского округа Куцурубской громады произошло два возгорания на открытой территории. Потерпевших нет.

Во второй половине дня, 15 июня, в результате обстрелов поселка Первомайское произошел пожар жилого дома.

После вражеских обстрелов в селе Заселье Первомайской громады сгорел жилой дом. Потерпевших нет.

Напомним, в результате обстрела Николаева 15 июня пострадали пять человек, четыре квартиры в жилом доме были полностью разрушены.