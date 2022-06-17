В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

— Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины), — говорится в сообщении.

В частности, следствие установило, что учительница украинского языка одной из школ Житомира на заседании методобъединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а «военная спецоперация» вооруженных сил России, которые помогают «братскому» украинскому народу.

Учительница утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях оккупации в городах и селах, а расстрелы мирных жителей Бучи называла постановочными сюжетами.

Досудебное расследование осуществляло районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как сообщалось, СБУ обезвредила крупную сеть российской агентуры, которую координировал советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.