— Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!, — акцентировал госслужащий.
Напомним, вчера утром в Николаев прилетели две российские ракеты, убив двух мирных жителей и ранив несколько десятков горожан. Повреждены многоэтажки.
— Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!, — акцентировал госслужащий.
Напомним, вчера утром в Николаев прилетели две российские ракеты, убив двух мирных жителей и ранив несколько десятков горожан. Повреждены многоэтажки.