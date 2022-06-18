Российская армия атаковала нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в ночное время , ударив 6-8 ракетами.





Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.





По его словам, нападение зафиксировали во время утренней воздушной тревоги, которая звучала в большинстве областей страны. Под удар попали и другие городские объекты, подробности огласят позже.