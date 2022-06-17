В Николаеве из-за ракетных ударов оккупантов повреждены пять жилых домов. Враг ударил по городу сегодня утром, около 07:00.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ракеты попали в жилой квартал одного из районов города, повреждены пять жилых домов, из них четыре пятиэтажных и один двухэтажный.

Отмечается, что в домах вылетели окна, повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

Спасатели деблокировали всех пострадавших и погасили пожары. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 — пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте.

Напомним, ночью 16 июня российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.