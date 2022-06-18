Ночью 18 июня вооруженные силы Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Спасибо нашим военным за хорошо выполненную работу — две смертоносные птички уничтожены», — написал он.

По его словам, в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: 2 корабли-ракетоносцы, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.

Спикер главы ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.

Ранее сообщалось, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.