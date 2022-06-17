Бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.

Видео ликвидации опубликовано на странице бригады в Facebook.

«В результате слаженного взаимодействия аэроразведки и артиллерии был уничтожен командно-наблюдательный пункт, узел связи, три бронетранспортёра и взвод жилой силы российской армии», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители одного из сел Николаевской области, освобожденного из-под российской оккупации, начали делиться своими историями.