Одного из мужчин российские солдаты едва не убили, выискивая у него несуществующее оружие.

— Сразу 20 человек забежали во двор, начали выламывать двери с криками: «Кто тут живет?». Я говорю: я тут живу. «Кто еще есть?» Говорю, племянника привез из Николаева. Опа — на. Говорят, давай оружие. Или оружие отдавай, или все взорвем здесь… Отлупили меня, конечно, хорошо. Поставили под той акацией, два часа под автоматом. Говорят: стой, не шевелись, а то расстреляем, — рассказал украинец.

Затем его закинули на БТР и начали возить по селу. Потом пытки повторились — у него нашли национальный черно-красный стяг.

— Мешок на голову, скотчем замотали, и повезли куда-то в сельсовет, — говорит мужчина.

Женщина из села сообщила, что у нее из дома оккупанты вытянули все ценное, включая обувь и одежду. Когда ничего не осталось, россияне перевернули вещи в доме и устроили беспорядок.

Мост в этом районе подорвали саперы, чтобы недопустить российские танки в обход Николаева.

— Техники было очень много. Мы нашей теробороной после того, как артиллеристы их наши потеснили, делали зачистку — было очень много блиндажей и окопов. С окраины села вели обстрел по Николаеву, — описал детали член терробороны, которая воевала в этих краях.

Возле соседнего села оккупанты устроили два могильника с трупами сослуживцев, их закапывали десятками. В одном из захоронений насчитали больше 60 убитых человек.

Напомним, французские журналисты узнали о неудавшейся казни на Николаевщине, проведенной российской армией.